Franck AUBERT

Je me nomme Fanck Aubert, j'ai 43 ans et tout au long de mon expérience professionnelle, la communication et l'information ont guidé ce parcourt voila pouquoi aujourd'hui je me projette pleinement dans un métier d'avenir en tant que technicien réseaux et services très haut débit où tout est faire pour construire le réseau de demain pour les clients des divers FAI (fournisseurs accès internet) prioritairement dans le calvados.



Mes compétences :

Reflectometrie

Lovage

D2

Soudure Fibre optique

Process orange

PMZ