Franck AUGELLO

Après plusieurs années à acquérir des compétences dans le domaine de l'informatique, c'est à mon tour de proposer mes services dans ce domaine.

J'ai effectué la création de cette société pour proposer mes services à destination des TPE et PME ne disposant pas de service informatique interne.



Je peux les accompagner dans le choix et la mise en place de leur infrastructure serveurs et réseaux.



Mes compétences vont de l'analyse du besoin jusqu'au déploiement de la solution.



Administration des serveurs Windows Serveur

Serveur VPN :

Protocole PPTP, SSTP

Virtualisation:

Hyper-V 2008 à 2012 R2, Vm Ware Esx, Vsphere

Messagerie:

Exchange 2003 à office 365 (2007, 2010, 2013 et 2016)

Administration par Powershell



Réseau Lan:

Administration switch: QOS, Vlan, STP

Routeur: Nat, Pat, Routage, DHCP Spoofing

Cisco

Téléphonie IP: IPBX, configuration utilisateurs

Appliance: Fortinet



Migration schéma Active Directiry

Migration contrôleurs de domaine

Migration Messagerie (Serveur interne vers office 365) Accompagnement au changement



PRA: Sauvegarde et réplication des données inter-sites

Optimisation des serveurs:

Utilisation des machines Virtuelles pour économiser le matériel déjà en place.



Formation utilisateur et administrateur



Mes compétences :

Microsoft Exchange

Virtualisation

Administration réseaux

Informatique

Administration de serveurs

Câblage

Linux

DFS

Microsoft SQL Server

ADFS

Fortinet