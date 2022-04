Bonjour

Ingénieur en prévention des risques professionnels, j'interviens régulièrement en entreprise en appui de l'inspection du travail pour apporter une expertise et mettre en place des solutions en prévention pérennes dans le temps.

Spécialiste du risque chimique cancérogène mutagène et reprotoxique, j'apporte une expertise à l'entreprise répondant aux obligations réglementaires auxquels l'employeur est soumis.

Diversité des missions, des situations rencontrés, ce poste m'a permis de développer mon sens de l'analyse et une grande autonomie.

Parallèlement à cela, je coordonne les politiques santé au travail du Ministère en déclinant les priorités nationales en actions concrètes sur le terrain avec l'ensemble des Institutionnels et préventeurs. Je cottoie régulièrement les SST, CARSAT, DREAL, IPRP, les syndicats professionnels, CCI, CMA et associations professionnelles.

Je participe également au niveau national à la rédaction de textes réglementaires et à l'organisation de campagne nationale thématique de contrôle.

Pluridisciplinarité, sens du partenariat et du travail collectif, pragmatisme, dialogue écoute et diplomatie sont de rigueur pour une action efficace à ce poste.



Salutations

Franck Bak



Mes compétences :

Chimie

CMR

Prévention