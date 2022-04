Farouk TOUAM

Evolution du poste d'ingénieur étude et de développement vers celui de chef de projet en passant par responsable technique.

Domaines variés : Banques, Assurances, Energies, Transport, Industrie & Distributions



REFERENCES SIGNIFICATIVES :

ADEO Services : Projet d'intégration TMS

Auchan Luxembourg : Projet de transformation du SI Auchan Luxembourg + Démarrage Entrepot Pays

DAMARTEX : Projet international (Chaîne achat Amont : Budget, prévisions, assortiments, pilotage stocks) et la mise en place d'un progiciel

AG2R LA MONDIALE : Assister le responsable du domaine Relation Client

Auchan Import Export : Projet de Refonte du SI Achats Internationaux

ETO : Gestion des cartes de Fidélité Go Sport

EDF : Maintenance de sites internet EDF : Agences en ligne (professionnels et particuliers)

Ciments Calcia / CCB – Italcementi Group : Outil de gestion des réceptions et des enlèvements dans les usines de ciment CCB



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet informatique

Gestion de projets internationaux

Intégration

Gestion de projet

Test management

Coaching d'équipe

Management de transition

Management opérationnel

MOE

Gestion budgétaire

Pilotage d'équipe

Pilotage des Flux

Cadrage

ERP