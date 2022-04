Franck BALANDREAU

Compétences :



- Gestion des obligations comptables, fiscales et sociales de P.M.E. :



> Tenue et révision de comptabilités

> Situations comptables et reporting

> Arrêté et établissement des comptes annuels sociaux

> Assistance à l’arrêté et l’établissement des comptes annuels consolidés

> Suivi et respect des différentes obligations fiscales (notamment en matière d’intégration)

> Etablissement des bulletins de paye et des différentes déclarations sociales

> Formalités d’embauche et de rupture de contrat des salariés



- Définition, mise en place et suivi de procédures, de tableaux de bord et de budgets prévisionnels



- Gestion courante et prévisionnelle des finances de l’entreprise et du risque client



- Gestion de la relation avec les banques, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, les assurances



- Suivi des obligations juridiques et assistance à l’établissement des P.V. d’A.G. et des rapports de gestion



- Assistance à la réalisation de missions d’audit



- Management d’équipes



- Langues : anglais (courant)



- Informatique : Logiciels comptables et de paye (Quadratus - Sage) – Excel