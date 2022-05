Nicolas GUYOT

Responsable service Contrôle de Gestion RHENUS LOGISTICS FRANCE (filiale groupe Allemand dans le secteur de la logistique et du transport)

Management de 3 personnes

Supervision du contrôle financier de 20 sites en lien avec les opérationnels.

Définition et suivi d'indicateurs et tableaux de bord.

Animation du processus budgétaire



Contrôleur Financier, CAIR LGL,

Suivi comptable et administratif de la société et ses filiales étrangères, mise en place tableaux de bord.

Support pour la direction financière, (contrôle, coordination, alerte)

Préparation, validation des budgets, et contrôle des écarts avec le réel.



Resp Contrôle gestion, MDS PHARMA SERVICES,

Validation des comptes généraux et analytiques (normes Francaises et US Gaap), diffusion reporting, contrôle budgétaire, suivi des investissements,

Mise en place ERP,

Mise en place loi Sarbanes Oxley



Chef comptable adjoint, MDS PHARMA SERVICES,





Consultant-formateur, SILLAGE INGENIERIE (distributeur SAGE)



Collaborateur, EUREX (cabinet expertise-comptable)



Mes compétences :

Anglais

Budget

Contrôleur de gestion

contrôleur financier

DAF

ERP

Reporting

Sage

SAGE ERP

SOX

Us gaap