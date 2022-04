Franck BATAILLE

Praticien en réflexologie plantaire j'exerce donc en cabinet et aussi en maisons de retraite de repos ou EHPAD qui le souhaitent . Actuellement 6 établissements du groupe "partage et vie" m'ont fait confiance. De plus ces derniers sont amenés à proposer mes prestations pour les aînés de ville. Je collabore aussi avec les CCAS.

Praticien en massage assis en entreprise, ce massage, qui est un concentré de techniques apaisantes, dure une quinzaine de minutes et est un allié important contre le burn-out en entreprise, pour le bien-être et la bienveillance des RRH qui peuvent en faire un allié contre l’absentéisme. Je le pratique aussi en version longue pour ceux qui le veulent (c'est la cas, par exemple, pour les maisons de retraite)

N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



En collaboration avec une Sophrologue, je participe au mieux être des gens au sein de mon cabinet.

Je suis à la recherche d'autre thérapeute de pratiques différentes pour compléter les autres salles actuellement vacantes



Mes compétences :

Enseignement

Bureautique

Réflexologie plantaire

Bien être

Massage en entreprise