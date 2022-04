Franck BAUMANN

Mon parcours professionnel se base sur plusieurs expériences réussies de développement commercial, d'animation et d'accompagnement de réseau de distribution et la gestion des grands comptes.



Ma ligne conductrice est de toujours d'allier ces compétences à mon attrait pour les produits techniques.



Mes compétences :

Management opérationnel

Force de proposition

Persévérance

Négociation commerciale

Adaptabilité

Rigueur

Techniques de vente

Développement commercial

Commercial grands comptes

Développer un réseau de distributeurs

Prospection commerciale

Animation et accompagnement d'un réseau de distrib