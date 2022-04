Franck BEAUZON

J’exercais mes fonctions depuis 2001 au sein du service DSI de la société INITIAL (Groupe RENTOKIL, leader mondial des services aux entreprises). Durant ces 11 ans, j'ai évolué du poste d'analyste programmeur au poste de chef de projet puis de responsable de projet.

Dans un premier temps en charge des applications "micro" et de modules sur AS400, j'ai ensuite évoluer vers la conception et réalisation d'applications Web et mobile en relation avec la maitrise d'ouvrage.

J'ai ensuite été en charge de la mise en place de l'ERP Dynamic AX de Microsoft en remplacement de l'ancien outil financier.

J'ai quitté la société en octobre 2012 pour opérer un virage à 90° dans ma vie professionnel et me tourner vers le monde de la cuisine.

Cette reconversion n'ayant pas aboutie, je redevenu de nouveau responsable de projet informatique pour la société C2G interactive. J'ai effectué des prestations de service au près de différents employeurs notamment Initial pour la maintenance de l'ERP Dynamic AX ainsi que pour du développement sous environnement Microsoft (.net Webform, MVC, SSIS, etc.) et du développement sous Windev et Google script.

Actuellement j'ai intégré la société Hozelock Exel du groupe Exel industries ou j'exerce le poste de responsable informatique avec notamment la maintenance de l'erp Microsoft dynamics ax 2012.





Spécialisations : Développement ASP.net (Vb, C#) , Dot.net, Javascript, SQL server, VB6, SSIS, Microsoft Dynamics AX, WebDev, Windev et Google Script



Esprit d'analyse, rigoureux et grande capacité d'adaptation



