Franck BELDA

A la recherche d'un nouveau CHALLENGE !!! ,

Après 15 ans d'expériences comme Manager Opérationnel ,je souhaiterai trouver un poste avec de la gestion multi-sites ou fonctionnel.

Autodidacte, j'ai toujours su répondre aux différents challenges qui m'ont été proposés,Mon investissement m'a permis d’évoluer et acquérir de l’expertise et compétences dans les métiers de la Supply Chain .

Homme de dialogue, fédérateur, curieux, positif, ayant toujours à l'esprit la réussite des missions qui me sont et seront confiées !N’hésitez pas à me contacter 06 51 60 93 88 / fbelda73@gmail.com



Mes compétences :

Gestion du personnel

Gestion de projet

Leadership

Chaine logistique

Management transversal

Transport

SAP Warehouse Management

Gestion des stocks

Sécurité