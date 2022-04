Franck BELLEMIN

Manager de terrain confirmé en GSS textile, je participe actuellement en tant que directeur régional, au développement d'une nouvelle enseigne (7 magasins en 3 ans) et d'un nouveau concept Multi-marques (textile/chaussure), au sein d'un groupe familiale spécialisé depuis 20 ans dans la chaussure.



Manager participatif, au plus près des équipes de ventes, mon expérience et mon savoir faire, me permettent de mener à bien mes principales missions :



- Analyser les indices de ventes, définir les objectifs prévisionnels, les actions nécessaires à leur réalisation, et effectuer le suivi régulier de leur mise en application.

- Identifier des pistes de développement pouvant générer un accroissement du chiffre d’affaires

- Diriger, orchestrer, motiver, former et accompagner les équipes.



Ce qui me différencie ? une grande expérience terrain commencée en tant que vendeur, chaque jour je suis dans les magasins afin d'aider les équipes, de participer activement à la vie quotidienne de ces derniers et régler les problèmes qui se posent, aussi bien d'un point de vue organisationnel, humain, qu'au niveau commercial ou des stocks.



Acheteur durant des années et toujours au contact de la clientèle, mon expertise me permet de pointer très rapidement et de manière précise les points positifs ou négatifs d'une collection, afin d'être réactif et d'apporter les mesures correctives qui s'imposent.



Vendeur dans l'âme, je reste très attentif au discours des équipes, la manière d'aborder le client, et la sincérité du propos, en essayant de transmettre la passion du produit qui m'anime.



Rigoureux, je suis vigilant à l'animation d'équipe afin d'intervenir et de circoncire immédiatement tout problème relationnel éventuel.



Mes compétences :

Management

Vente

Commerce

Gestion des compétences

Rigueur

Direction de centre de profits

Ecoute

Achats