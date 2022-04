Franck BENADY

De 1998 à 2004



Consultant

- Chargé d’études – Opportunités de développement, d’investissement et conception d’une architecture informatique pour mettre en œuvre une unité de promotion, vente et réservation via le WEB – Participation au choix du prestataire. Secteur du tourisme. Réalisation CA +30%.

- Chargé d’étude d’opportunité de rachat d’une concession française des jeux. Réalisation du business plan et participation à la négociation avec les partenaires.

- Chargé d’étude sur les opportunités/menaces du développement d’un logiciel d’ALM. Recherche de financement.

- Chargé d’étude d’un projet de développement d’un incubateur d’entreprise (1000m² d’immobilier de bureau à valeur ajoutée).





De 1987 à 1998



IBM – Développement commercial et management



1998 : Management Call Center – secteur banque et éducation

- Formation, animation, coaching d’une équipe de commerciaux débutants.

- Chargé des relations transversales

- Reporting hebdomadaire.



1997 : Chef des Ventes Ile de France,

détaché d’IBM chez JBA/PRESYS (Agent IBM-Editeur d’ERP)

- Management d’une équipe mixte en charge d’intégrer l’offre IBM PME-PMI (AS/400 – RS 6000)

- Réalisations + 50% d’unités vendues.



1993-1996 : Ingénieur d’affaires grands comptes – Groupe des Banques Populaires

Réalisations : Projet de 21 M€ (135 MF) de refonte d’un réseau de plus de 250 agences bancaires dont 10 M€ (65 MF) pour IBM. Reconquête sur Data Général d’un réseau de + 100 agences bancaires sous Unix (CS) , Migration vers Sysplex et refonte du réseau de transport sur 250 agences



1987-1992 : Ingénieur commercial – Solutions de gestion PME/PMI et prospection

Réalisations : 16 M€ (105 MF), croissance de 100 % de l’activité PME-PMI, et de migration de deux grands comptes bancaires (Winback, sites centraux ICL& Bull).



Réf. Bertrand Sciard (CEO Intentia), Alain Roumilhac (IGS)