Franck BENADY

Diplomé de l'ESCAE Dijon (option finance-Desc) en 1987, j'ai fait la moitié de mon parcours dans le conseil et la commercialisation de solutions centrées sur les systemes d'information banques et Assurances.

Ensuite, je me suis investi dans l'etude, la création, le developpement, la réalisation de projets dans les secteurs de la finance de marché, le voyage, le service à la personne.

Le contexte actuel revele plus fort encore des opportunités tant dans la réadaptation des entreprises à leur marché que dans l'ouverture de nouvelles sources de revenus.

Je suis interessé tant pour contribuer et apporter idées, compétences, moyens que pour rencontrer des profils porteurs de projets.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Commerciale

Conseil

Finance

Grands comptes

Informatique

restauration

Vente

Vente grands comptes