Franck BENAYOUN

Fort d'une experience de 8 ans sur SAP (MM, SD, CO, EHS) mon activité m'a amené à travailler dans differentes industries (câbles, chimie..) et à différents postes (analyste, senior analyste et chef projet).

Apès une expèrience de 3 ans aux Etats-Unis je suis actuellement chef projet sur le progiciel Openlink (ERP), je m'occupe de l'activité nouveaux produits financier pour mon client.



Mes compétences :

Finance

SAP

EHS

Chef de projet

Industrie