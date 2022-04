Franck BENETTAYEB

Après une école de commerce, j'ai décidé de m'orienter naturellement vers le secteur qui m’intéressait ; l'Immobilier.



J'ai donc passé plusieurs années à exercer les fonctions de négociateur location, puis conseiller en investissement locatif avant de me recentrer sur mes compétences commerciales.



Aujourd'hui, je travaille toujours en relation avec les administrateurs de biens, mais c'est pour leur proposer des solutions d'externalisation. D'abord l'externalisation des Etats des lieux pour la gestion locative, et maintenant des courriers récurrents de l'activité de Syndic au sein de la société ATHOME.



Mon expertise des métiers de l'immobilier, me permettent de comprendre et d'anticiper les besoins des Administrateurs de biens. Je travaille aujourd'hui avec près de 150 clients et rencontre régulièrement près de 400 prospects à qui je propose les services d'une entreprise reconnu pour la qualité de son service, et sa proximité avec ses clients.



Mes compétences :

prospection

commercial

communication

gestion locative

marketing

informatique

immobilier

high tech

PC Hardware

Apple Mac