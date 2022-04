Franck BERCEGEAY

De la communication/marketing au Design ... Et lninnovation



Actuellement chargé de mission,

au sein de l'ARDI Centre du Design Rhône-Alpes (www.centredudesign.fr),

Agence Régionale pour le Développement et l'Innovation



Missions :

la plus récente : organisation de la semaine de l'innovation à Shanghai sur le pavillon Rhône-Alpes

une semaine de conférence avec une délégation d'une cinquantaine de personnes, une expo, des RDV B2B...

Conseil en design (opérationnel, stratégique et prospective)

Mise en place de projet design industriel / global

Mise en place de service intégré design / design management

Organisation de formations, de conférences et colloques,

Réalisation d'études sur le design.





Actions :

Formation pour chefs de projet en entreprise,

Sensibilisation généraliste

Organisation de conférences,

Organisation de journées de formation continue pour les designers

et de formations sur le design industriel pour les entreprises,

accompagnement d'organisations professionnelles,

organisation de concours (trophée du design)

mise en pace de jury de concours



Précédemment :

En agence de Design : chef de projet et développement

Communication / Marketing

dans les entreprises suivantes :

EDDS, Le Progrès (Groupe Hersant), Rhône-Mérieux (Mérial) ...



Mes compétences :

design management

design industriel

marketing

conception innovante

Gestion de projet

innovation

Environnement

voile

design

communication

Conception

Conseil