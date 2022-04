Franck BERNARD

Ingénieur retraité, je travaille bénévolement depuis de nombreuses années avec un ingénieur français d'origine rwandaise qui a longtemps travaillé au Rwanda dans l'agroalimentaire.

Rescapé du génocide de 1994, il vit actuellement en France avec sa famille.

Il demeure très impliqué dans le développement économique de son pays natal et enseigne plusieurs mois par an au Rwanda.



De nouvelles relations commerciales avec les entreprises françaises apparaissent dans ce pays en expansion.



Les secteurs dans lesquels mon ami rwandais a recensé des besoins prioritaires et des marchés pour les entreprises françaises sont notamment les suivants :

- L'eau et l'assainissement : eau potable,eaux d'irrigation, eaux de process, eaux usées urbaines et industrielles,

- Les produits de traitement des cultures,

- les produits de soins pour les animaux d'élevage,

- L'industrie agroalimentaire,

- La formation de techniciens agricoles : 80% de la population active tire ses revenus de l'agriculture et de l'élevage,

- Les huiles essentielles,

- Les plantes médicinales, abondantes et très utilisées au Rwanda.



Je peux fournir aux viadeonautes intéressés toutes informations complémentaires et les mettre en relation avec cet ingénieur rwandais qui maîtrise bien ces sujets et qui leur répondra rapidement.



