Franck BERTRAND

-ESSENTIEL Services est implanté à MOISSY CRAMAYEL en Seine et Marne sur L’agglomération de Sénart depuis le 1er avril 2014 ,pour la proximité de Paris, l’attractivité du sud parisien et son développement économique local.



-ESSENTIEL SERVICES dont le Coeur de métier est la propreté industrielle accroit sa valeur ajoutée en proposant des services associés.



ESSENTIEL Services c’est d’abord et surtout des collaborateurs sur site:

Des professionnels des métiers de services formés aux valeurs de l’entreprise et aux missions dédiées sur site.

Une équipe dirigeante à l’écoute permanente de vos besoins pour anticiper, proposer , conseiller et vous accompagner dans vos demandes spécifiques.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Service client

Management

Développement commercial

Stratégie commerciale

Nettoyage des bâtiments

Nettoyage industriel