Franck BEYER

En tant que Chef de Projet ou expert technique décisionnel (reporting et flux) , je suis capable d’intervenir sur toutes les phases de la mise en place complète d'un système : depuis l'expression des besoins, en passant par la mise en place d'une organisation efficace jusqu'à la mise en production.



Depuis plus d'un an, j'interviens sur du CRM , notament sur la solution Salesforce :

- Développement Apex, Visualforce, intégrations d'autres API externes

- Day-to-Day administration sur salesforce, gestion des: User, Roles, Profile, Workflows, Page Layout, Validation rules, Sharing and Field-Level Security

- Chargement migration des données avec le "data loader"



- CRM : Salesforce

- MDM informatica & IDQ informatica

- ETL : BusinessObjects DataIntegrator 6.5, XI, Datastage , Pentaho data integration (kettle),ODI

- Base de données : Oracle,Sybase ASE, IQ, DB2, Terradrata, PostgreSQL, Access

- Reporting : BO – XI, Oracle Reports, Microstrategy, Pentaho reporting



Mes compétences :

Gestion de projet

Business Objects

Oracle

Décisionnel

Assurance

Banque

Grande distribution

datastage

MDM

Salesforce