Franck BIANCHI

EXPÉRIENCE B TO B / B TO C



Je pense qu'en élevant le niveau de maturité logistique d'une société on lui apporte un avantage concurrentiel stratégique.



Depuis plus de 10 ans, je développe des partenariats internes et externes, par exemple : en m'appuyant sur des critères de performance.



Mais au delà de cet aspect rationnel permettant l’amélioration du "profit", l'intelligence émotionnelle est un élément indispensable à la réalisation d'un projet qu'il est nécessaire également d’élever.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Lean supply chain

Cartographie des processus

PERT

Amélioration de process

Analyser et améliorer les performances

Amélioration de la productivité

5S

Amélioration continue

E-commerce