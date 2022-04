Franck BICHET

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la fonction Ressources Humaines au sein de grandes entreprises de tailles et d’activités diverses, je me suis implanté en Occitanie pour conseiller et accompagner les dirigeants de la Région.

Mon parcours professionnel fait de moi un expert en accompagnement des hommes. Très opérationnel et à l’écoute, j’apporte mon savoir-faire aux dirigeants confrontés à la difficulté permanente d’adapter leur organisation à l’évolution de leur entreprise.



Mes compétences :

Ressources humaines

Distribution

partenaires sociaux

stratégie RH

management d'équipe

masse salariale

Management