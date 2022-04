Franck BIDAULT

Passionné par les professionnels des métiers de bouche , et par la commercialisation de produits de qualité et artisanal.....

Homme de terrain et d’experience.... a l’ecoute du marché.

Experience: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Vente ,charcuterie,fromagerie



Connaissance BCT: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Boucherie charcuterie traiteur.

33/24/40/64/65 : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Departements.



Merchandising: ⭐️⭐️⭐️⭐️



Management : ⭐️⭐️⭐️⭐️



Mes compétences :

Cuisine traditionnelle

Vente

Oenologie