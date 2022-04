Franck BIERINX

12 ans d'expérience professionnelle aussi riche que variée me font penser que je suis particulièrement adaptable à différentes environnements, cultures et types d'entreprises.



J'ai en effet alterné (et parfois cumulé) des fonctions de Responsable Grands Comptes, d'Acheteur International, de Category Manager ou encore de Business Unit Manager, pour des groupes français et aussi étrangers.



En 2007, j'ai décidé de m'accorder un break et suis parti faire le tour du monde, en couple, pendant un an. Rentré en France, j'ai créé une entreprise le temps de me repositionner sur le marché du travail et je suis actuellement consultant externe au sein du groupe industriel allemand Feintechnik.



Je suis intéressé par des offres de missions court-terme venant en complément de mon activité actuelle aussi bien que par des propositions d'embauche pérenne.



Mes compétences :

Management

Export

Key account manager

Vente

Responsable grands comptes

Grande distribution