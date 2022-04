Franck BLANCHE

De 1990 à 2015(janvier) j'ai travaillé dans des sociétés au poste de : Responsable Transport et Logistique



avec pour mission :

Achat Transport

Rédaction cahier des charges

Management

Coordination

Organisation

Audit interne

Gestion SAV

Correspondance Qualité et sécurité



Étant disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour un entretien que vous jugerez nécessaire aux lieux et dates de votre choix.



Mes compétences :

Gestion Tableau de Bord

Transport

Logistique

Evénementiel/

Acheteur

Audit

Management Reporting

ANTICIPER MANAGEMENT

Support préparation

SAP

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware