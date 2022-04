Au 1er janvier 2012 BLI devient Balguerie. Avec cette fusion nous allons pouvoir continuer à répondre aux attentes de nos clients tout en participant au developpement du groupe Balguerie





BLI, filiale du groupe Balguerie (700 Personnes en France)

Architectes du transport, nous organisons la logistique de vos marchandises, tant à l'importation qu'à l'exportation. Aujourd'hui, nous agissons sur des secteurs très variés avec une vraie expertise dans les domaines :



- Des vins & spiritueux,

- Matières Première, Secondaire (Plastique, Papier, Métaux)

- Effets personnels,

- Produits Forestiers (Papier, Pâte, bois)

- Tous produits industriels



Avec nos équipes d'experts, nous définissons ensemble (en fonction de la sensibilité de vos besoins et spécificité de vos produits) les schémas d'acheminement appropriés à vos impératifs.



Nous vous proposons des équipements adaptés à la taille de vos commandes (20' ou 40' dry & H.C, Isolé Leger, renforcé ou Reefer, vrac en Isotank ou Flexitank)



La culture de l'écoute, le goût du service, le sens du conseil, l'exigence et le sens de l'engagement, font de BLI un partenaire de qualité.



Notre société à taille humaine, adossée à un groupe familiale nous permet de nous adaptés à toutes les typologies de client.



N'hésitez pas à me contacter directement pour tout renseignement complémentaire.



Franck BLANCHET

Directeur

01.44.70.47.16

06.84.53.11.30

fblanchet@balguerie.com



