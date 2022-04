Franck BONNO

Poursuivant sa forte croissance obtenue ces dernières années à Paris, Lutessa arrive dans le sud de la France ...



Lutessa est une entreprise d’ingénierie et d’expertise spécialisée dans l’étude, l’intégration et la gestion des infrastructures critiques. Si vous êtes passionnés de Cybersécurité, de Cloud ou de Réseaux IT, nous avons certainement un intérêt mutuel à échanger ensemble.



L'épanouissement de nos collaborateurs, l'accompagnement dans la construction de carrières et l'excellence technique chez nos clients sont au coeur de nos préoccupations.



We are refreshing, we are Lutessa !

www.lutessa.com



Mes compétences :

Développement commercial

B2B

Marketing

ASIC

Semiconducteurs

Recrutement