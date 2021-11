Franck BREDEL

Un spectre professionnel très large qui enrichit mes compétences.

Plus de 8 ans dans la Marine nationale, puis retour dans la vie civile. Après quelques missions d'interim, je suis une formation en PAO pour devenir graphiste et ainsi compléter mes qualités de photographe.

J'ai pu mettre mes compétences au service d'un nutritionniste (et d'autres clients/particuliers) : Création d’identité visuelle et déclinaison d’outils de communication (supports promotionnels).



Aujourd'hui, je vous propose de mettre mes expériences au service de vos besoins pour tout projet en communication visuelle.



PS : Le métier de boulanger était un rêve d'enfant que j'ai maintenant réalisé mais que je ne peux plus exercer.



Mes compétences :

Gestion de projets dans différents domaines.

Création d’identité visuelle.

déclinaison d’outils de communication.

Coordination d’équipes pluridisciplinaires.

Photographie et traitement de l'image.