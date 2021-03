Franck FRANCK SCHIAVONE (SCHIAVONE)

Ayant validé en 2017 un cursus de RESPONSABLE DE CHANTIER BTP, j'ai effectué divers missions d’encadrement de chantier en tant que CONDUCTEUR DE TRAVAUX me permettant d’élargir mes compétences dans le domaine de la construction.



Mes expériences au sein de major de la construction ou de PME m’ont nourri de connaissances techniques en gros-œuvre et second-œuvre (revêtement de sol, maçonnerie, menuiserie, etc..) et dernièrement des méthodes de Service Après-Vente (SAV) dans le cadre des Garantie de Parfait Achèvement (GPA).



Mon parcours en études et conception est un atout supplémentaire dans la compréhension de projets avant travaux (lecture de plan, DAO AUTOCAD, REVIT, réglementations PMR).



Aujourd’hui, je souhaite me spécialiser durablement au sein d’une entreprise et mettre à profit toutes mes compétences métiers au sein d’un groupe dans lequel, les valeurs de travail seraient en adéquation avec les miennes.

Animé d’une réelle volonté d'être le garant de la parfaite exécution de vos travaux dans le respect de la qualité et des délais, je saurai m’intégrer à votre équipe, être rapidement opérationnel et mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs que vous me fixerez.



Mes compétences :

RDM

Droit immobilier

BTP

Topographe

AUTOCAD 2D

PHOTOSHOP

Microsoft Excel

AUTOCAD

DPE

Revit