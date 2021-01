Ayant acquis mes compétences sur le terrain, j'ai par le passé été Gérant de ma société de bâtiment, formateur technique et géré du personnel. J'aime les challenges et le respect des normes, des collaborateurs et des clients.

Auteur publié dune saga jeunesse dans le domaine de limaginaire ( Ismérie ).



Mes compétences :

VMC double flux

Vmc

Chauffagiste

PLOMBERIE.CHAUFFAGE

Chauffage bois

Électricité

Chauffe eau solaire

Formateur

Maintenance

Gestion d'équipe