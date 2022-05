Franck LAFOREST

Toujours intéressé par l'informatique (premier pc Sinclair 1000 en 1982).

J'ai fait des études de Fabrication Mécanique (bts), utilisation d'automates programmables, et de logiciels de D.A.O. (autocad) et de C.A.O..

J'ai ensuite fait des études complémentaires en Assurance Qualité (bac+2) durant une année (ISO 9000). Utilisation de logiciels de traitement de texte et de P.A.O. (pagemaker).

Validation d'un système qualité ISO 9001 et d'un autre ISO 9003.

Je me suis ensuite tourné vers l'éducation nationale ou j'ai enseigné durant 7 ans du niveau BEP au niveau BAC Génie mécanique. Création de cours informatisés, présentation par vidéo projecteur.

Maintenant et depuis près de 15 ans, reprographe et infographiste (réalisation et tirage de flyers publicitaires, d'affiches de tout style (concert, braderie, associatif, etc.., création de logos et de cartes de visite).

Et enfin et le plus important, j'ai monté ma petite société d'auto-entrepreneur Cheapsitebab où je propose mes services :

- Création de site vitrine à tarif low cost (150,00 € + nom de domaine 30,00 €) (jimdo, wix) et à tarif moyen de 500 € à1000 € (base de site à partir de template libre de droit)

- Relooking ou Refonte de site vitrine (webdesign, charte graphique, logo)

- Création de site e-commerce sur plateforme weezbe.com

- Référencement manuel low cost : initial pour un tarif de 19,90 € et initial + pour un tarif de 30,00 € .

- Référencement automatique low cost : 700 backlinks en 7 jours pour un tarif de 15,00 € et 600 backlinks par mois pour 30,00 € par trimestre.

- Référencement Buzz : Placer une page dans les premières places de google avec 3 mots clefs !

- Création de e-catalogue : présentez vos produits à vos clients directement en ligne (zéro papier) en animation flash.

- Création d'animations flash ou gif : dynamisez vos pages web et donnez du mouvement dans vos présentations.

- Création et routage de campagne de emailing : fini d'informer vos clients par les courriers papiers ! Informez-les directement sur leur boite mail.

- Intégration dans une communauté ou d'un ou plusieurs réseaux sociaux à son site (Facebook, Twitter, Google+,Viadeo , Linkedin, et bien d'autres au besoin !)

- Services autour du site (définition et choix justifies): nom de domaine, hébergement....

- Services autour de l'image (charte graphique, création de logo, retouche de photos, photomontage)

- Service autour de l'édition (prestataire édition low cost de flyers, cartes de visite, lettre à entête, etc..)

- Service autour de la vidéo et publicité télévisuelle (prestataire vidéo)

- Services autour de l'utilisation de logiciels ( ADOBE, MICROSOFT, et LOGICIEL GRATUIT)



2013- Evolution sur plusieurs axes:

- achat de noms de domaine , deux buts "augmenter le PageRank de Cheapsitebab.fr" et revendre ses noms de domaine élevés à de nouveau PR.

- partenariat avec un autre professionnel spécialisé dans la création de site e-commerce low cost,

- création de site sur une plateforme d'assistance pour la création de site en ligne.



2017-Renforcement de mes compétences en graphisme : participation à divers concours d'affiche en France.

Vous trouverez mon book sur ses deux sites :

http://webmaster-bayonne-anglet-biarritz.com/ (graphisme + création site)

https://www.ultra-book.com/accueil #laforestfranck (graphisme)

2020/2021 : formation niveau licence de Chef de projet web et stratégie digitale

2021/2022 : assistance référencement chez première.page

création du blog en mars 2022 :

https://toutesdirections.info/



Mes compétences :

Webmaster

Webdesign

Infographiste

Reprographie

Secrétariat

Design graphique

Maquettage

Référencement naturel SEO netlinking