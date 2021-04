Franck LE CALVE

Plus de 20 années d’expérience dans des contextes Internationaux Multisites Production & Distribution, en Direction Supply Chain (Logistique Industrielle et de Distribution), des Opérations (Volet Production Industrielle) et de projets m’ont permis d’acquérir une expertise dans, la conception, le déploiement, le pilotage et l’animation au quotidien d’une « Supply Chain et d’un Outil Industriel performants » centrés sur la satisfaction client, la Qualité de Service et le développement du potentiel humain dans le respect du triptyque « cout, qualité, délai ».



En transmettant mon savoir-faire, en conduisant le changement avec les équipes, en fédérant les équipes autour d’une vision commune, Aguerri à la culture de l’Amélioration continue, je conçois et décline une Stratégie Supply Chain sur le terrain, comme un véritable support au développement des affaires, à une croissance rentable avec un focus permanent : « l’excellence opérationnelle » des opérations logistiques et industrielles.



D’une approche méthodique, analytique mais aussi pragmatique, excellent relationnel, je suis résolument centré performances et résultats, dans un climat social apaisé car fort de sens.



Expertises sectorielles: Industrie Santé (Soins à Domicile, Dispositifs Médicaux, Hôpital), Automobile, Mécanique, Agro-alimentaire et Distribution B2B / B2C.



Fonctions occupées:

- Directeur Supply Chain et des Assets - France & Benelux en Prestations Soins à Domicile,

- Direction des Opérations (Production et Logistique) en Secteur Hospitalier,

- Directeur Supply Chain Division en Industrie Mécanique,

- Supply Chain Manager Usine en Industrie Automobile,

- Directeur Project Supply Chain et IT,

- Manager Supply Chain dans le consulting,

- Consultant SAP PP dans le consulting



Typologies des missions en Supply Chain et Lean Manufacturing : Processus, Organisation, Systèmes d'Information, Tableau de bord (Indicateurs), Réduction des coûts:

- Conception de la Stratégie Supply Chain End to End jusqu’à son implémentation, dans un groupe international,

- Définition et Mise en Œuvre de la Stratégie Industrielle en Restauration Collective (Fusion de 2 sites de production, et Investissement) et Blanchisserie,

- Amélioration de la Performance Industrielle et de la Maintenance de deux usines et d’Ateliers,

- Définition et implémentation des Processus & Outils Prévisions/Gestion de la Demande/ PIC/PDP, Gestion des Stocks, Juste à Temps (Clients et Fournisseurs),

- Réalisation de Diagnostics Supply Chain et Élaboration du Plan d'amélioration conduisant à l'amélioration de la performance de livraison, la réduction des stocks et de coûts de la chaîne logistique

- Réalisation d'Audits Logistique dans le secteur Automobile, selon les référentiels SCOR et MMOGLE

- Conduite de projets d'amélioration de la performance industrielle: Re-engineering de ligne de production/plateforme logistique, TRS, SMED, OEE, 5S, Kanban, VSM, QRQC, Kaizen

- Pilotage et Mise en œuvre de plans de progrès

- Conduite du changement sur le terrain industriel

- Formation du Top management et d'opérationnels aux processus supply chain



*S.Q.D.C.E Sécurité, Qualité, Délai, Coût, Environnement



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Supply chain management

Organisation Industrielle

Supply Chain

Logistics

Kanban

Assembly Plants

Managed a lean manufacturing approach

Warehouses

Technical Skills Management

Supply Chain Planning

SAP PP

SAP IS R

SAP ERP

Responsible for general and detailed design

Production Planning

Procurement

Operational Management

Operational Deployment

Large Companies

Kaizen

Inventory Management

EDI

Demand Management

Cash Flows

Business Process Reengineering

Audit

Leadership