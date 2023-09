Audrey Vivier-Merle | Naturopathe - 06 61 76 81 48 - naturopathe@viviermerle.fr -Array

504 avenue du 8 mai 1945 69300 Caluire



Naturopathe dans l'âme, j'aime accompagner dans son individualité et sa singularité chaque personne en demande de bien-être et d'épanouissement. La santé est un trésor à entretenir , pas seulement l'absence de symptôme ou de maladie.

Parce qu'il n'est pas toujours simple de vivre en harmonie avec son corps et son esprit, ni didentifier et découter ses propres besoins, je vous propose de travailler ensemble à améliorer votre terrain et votre vitalité !

Aujourdhui, je vous accompagne dans votre démarche personnelle et vos projets de changement : alimentation, gestion du stress, image de soi, perte durable de poids, fatigue, qualité du sommeil, désir d'enfant, grossesse, ménopause, allergies



Mes compétences :

Gestion du stress

Thérapie individuelle

Coach de Vie

Accompagnement individuel

Écoute

Nutrition

Bien être

Réflexologie plantaire

Aromathérapie

Phytothérapie

Massage Bien-Être