Franck LOIODICE

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion & Finance (ESGF) en 1989 (cycle expertise comptable) j’ai développé au cours de plus de 30 ans de carrière professionnelle une double compétence dans les domaines Finance (gestion comptable, controlling, trésorerie, fiscalité, contrôle interne, etc…) et Informatique (business analyst, consulting, gestion de projet (DP/CP), AMOA, AMOE, Manager de domaine finance, etc…)

Les connaissances et compétences dans ces domaines ont été acquises au cours d’expériences opérationnelles pour la Finance en tant que Cadre comptable chez Disney au début de ma carrière ou de Contrôleur de Gestion en 2014 chez Suez pour les accompagner sur un projet stratégique. Il était important pour moi de bien connaître les bases de la Finance.

Mon expérience sur le domaine IT est plus importante, elle a été le vecteur de ma trajectoire professionnelle dans un contexte international. J’ai exercé la plupart de mes rôles chez des clients finaux en travaillant souvent en étroite collaboration avec des partenaires internes (management hiérarchique et de réseau) ou externes (Éditeurs, Intégrateurs, Consultants). Ces rôles IT, je les ai exercés aussi bien dans des DSI que dans des DAF (MOA, AMOA) ce qui facilite mon intégration auprès des CIO ou des CFO et de leurs collaborateurs. J’ai également travaillé en tant que Consultant externe et Indépendant chez un éditeur d’ERP ainsi que chez un Intégrateur de solution ERP microsoft. Ces expériences m’ont permis de bien encadrer les relations avec le client et comprendre ses attentes.

Parmi les faits marquants de mon parcours, les projets stratégiques de transformation et de mise en place de CSP (Centre de Services Partagées) ont été des expériences importantes pour étayer et consolider mes compétences autour de la conduite de changement, gestion de projet, et remplir mes objectifs de delivery.

Après une période de missions en tant qu’Indépendant (projets ERP SAP et D365), j’ai choisi d’orienter ma carrière en interne au sein de Lisi groupe (Aéronautique) et accompagner son VP de la transformation digitale à coordonner tous ses projets (majoritairement sur l’E-invoicing et SIRH mais pas que…). Une occasion pour moi de travailler sur des projets stratégiques avec un rôle plus étendu et polyvalent. Malheureusement mon expérience a été stoppée par la crise sanitaire. Mon employeur devant faire face à de grosses difficultés dans son secteur a décidé de geler toute embauche (même celles en cours).

J’ai passé ces 30 dernières années à me mettre au service de mes clients (internes ou externes) et des projets. Je souhaite continuer mon parcours en ce sens et au travers d’expériences de collaborations enrichissantes, productives et relever de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Système d'information

Audit informatique

Gestion budgétaire

SAP Finance

Management

Loi Sarbanes-Oxley

Business Intelligence

Sage ERP X3

Gestion de projet

Reporting

Normes IFRS

Formation

Cognos

ERP

Comptabilité analytique

Business Process Management

Conduite du changement

Microsoft Dynamics AX

Oracle Financials

Oracle Applications

Cognos Powerplay

Sage

AMOA Finance

SAP FI/CO