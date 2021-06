Franck PERSAIN

Je dispense des formations dans les entreprises afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques par le repositionnement du corps en fonction des gestes et postures des différents corps de métiers.



Mes formations tiennent compte des spécificités de chacun, avec un accompagnement personnalisé sur le terrain.



Il m'arrive également d'animer des forums sur les troubles musculo-squelettiques.



De nombreuses sociétés me font confiance : Enedis, Université TF1 (My ostéopratic), La Villette, l'association Perce-Neige, Skytanking, ESE Expert, Airparif, la Comédie française....



Si vous souhaitez en savoir plus : www.osteogestesetpostures.com ou 06.03.84.84.23