Franck REEB

MES ATOUTS

Développement et suivi de clientèle, dans la prestation de services et de la vente de matériels haut de gamme en B to B.

Négociation cycle court et long dans : Industrie, Services, Distribution spécialisée, GSA, GSB, CE, institutions, associations.

Investissement personnel fort et capacité à construire des relations pérennes avec de nombreux interlocuteurs : Responsables CE, Dirigeants, Acheteurs, Directeurs de sites, Directeurs de services économiques, techniques…

Homme de terrain et proche des hommes avant tout, habitué au travail en équipe avec des techniciens et des opérateurs.

Rompu aux situations difficiles, capacité à convaincre, pugnacité, patience, autonomie, polyvalence et adaptabilité.





Mes compétences :

Adaptabilité

Management

Autonomie professionnelle

Développement commercial

Rigueur

Suivi clientèle

Reporting

Persévérance

Proactivité

Organisation

budgets

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

Audit