Franck SELZER

J'évolue en bloc opératoire depuis de nombreuses années et suis en charge de la promotion et du développement de prothèses, petit matériel et équipement en chirurgie de la rétine et de la cataracte réfractive.

Fort d'une réelle expertise en ophtalmologie auprès des cliniques et hôpitaux , j'ai su mettre en place les différents projets d'entreprise et valoriser les innovations en formant les chirurgiens et instrumentistes à nos techniques opératoires.

Mon activité se tourne également vers l'optimisation des dépôts vente implants et la gestion des approvisionnements, la rédaction et le suivi des appels d'offre et offres commerciales ainsi que la bonne gestion des budgets et dépenses.

J'interviens également pour des présentations et formations sur site (EPU, STAFF), participe activement aux congrès et symposiums; cette expérience partagée m'a permis de construire un réel relationnel reconnu avec les professionnels de santé.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Santé

Informatique

Microsoft PowerPoint

Management personnel para-médical

Maîtrise lancement produits