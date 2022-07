François AMISSE

Je suis le dirigeant de NovUp, une société experte en transformation d’entreprise par l’agilité, le design, la facilitation et l’innovation.



Notre mantra “Faites pétiller vos idées” traduit notre volonté d’accompagner les organisations qui souhaitent se développer, améliorer leurs produits et leurs services par des prestations et des formations adaptées à leurs contextes.



Mes interventions portent sur l'accompagnement des transformations d'entreprise, l'animation d'ateliers et de séminaires, le coaching agile, le design d'expérience et de produits, la formation, l'innovation de modèles économiques, le management, la restitution visuelle de réunions et la stratégie d'entreprise.



Je privilégie une approche pragmatique d'amélioration continue, l'expérimentation, l'interactivité, la simplicité et la transparence pour servir vos intérêts et ceux de votre équipe.



Pour faire de tous vos projets des succès, je mets beaucoup de passion dans ce que je fais et. je place toujours la satisfaction de vos clients au cœur de nos interventions pour servir votre stratégie.



Vous souhaitez échanger sur vos projets ?



Pour me contacter, rien de plus simple !



» Tél. : 06 52 68 02 66

» Email : francois@novup.fr

» Web :Array

» Instagram :Array



NovUp est également organisme de formation n°52440795544 certifié par l'AFNOR n°2017/77326.1



I speak English!



Mes compétences :

Multi potentiel