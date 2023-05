François BERTEE

Je travaille actuellement chez Technicolor Distribution Services France (anciennement Thomson).



Technicolor est leader mondial de la création, de la gestion et de la distribution de contenus multimédias.



Je supervise le Client Services au sein de l'entité française de distribution vidéo pour le client Disney.



Mon rôle est de sécuriser les livraisons fournisseurs et d'assurer la faisabilité des campagnes de promotion DVD/Blu-Ray du client (Respect des dates de livraison et des niveaux de stock).



Je coordonne également, avec l'aide d'un prestataire, les opérations de personnalisation des produits en fonction des demandes clients (Ex: Stickage prix, mise en coffret, préparation de boxes de présentation, etc.).



Mes compétences :

Management