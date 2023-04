François BONNEVIOT

J'ai 28 années d'expérience professionnelle sur IBM I.



Je suis actuellement freelance et j'ai été salarié. Je propose mes services d'expertise en informatique de gestion principalement autour de la plate-forme IBM AS400 et aussi du Mainframe/MVS

Mon expérience technique en la matière date de début 1987 et mon panel de secteurs d'activités multiples (Assurances, banques, prévoyance/retraite, ,industrie automobile et électro-ménager, énergie, logistique, ...) traduit ma capacité d'adaptation prompte à toute sortes de projets.

Mes services relatifs à mon expérience passent par la maitrise de projet, la coordination (MOE/MOA, DSI/utilisateurs..), la TMA

Dans ce cadre, je peux réaliser l'analyse des besoins, les développements, maintenances évolutives et correctives, la recette, les spécification techniques et fonctionnelles, des formations internes à l'usage des utilisateurs.

J'ai été responsable d'application et chef de projet dans le domaine industriel. J'ai une expérience des relations humaines avec l'encadrement de prestataires et l'habitude du contact utilisateur.





Mes compétences :

COBOL

ADELIA

Mainframe MVS Z/OS

DB2, SQL

MOA

Analyse