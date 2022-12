François BONSIGNORI

Directeur financier avec 19 ans d'expérience dans les métiers de la finance et à l'international avec un esprit de business partner. J'ai mis en place des organisations solides et efficaces ainsi que des procédures et des tableaux de bord pertinents dans des sociétés d'envergure ou nouvellement créées. J'ai tenu des postes de manager financier dans les directions générales et dans des unités opérationnelles dans les industries du Bâtiment et des Télécommunications. J'ai optimisé l'organisation juridique et financière d'un groupe de sociétés en Chine ainsi que le département financier associé. Je suis actuellement directeur financier d’une Business Unit dédiée à la sécurisation logique et physique des entreprises et d’internet.



Je suis intéressé par un poste de manager financier d'une filiale, en France ou à l'étranger, dans le but d'en améliorer la performance financière et de créer de la valeur pour la société mère, ses actionnaires et ses clients.



Anglais courant.

Chinois débutant



Mes compétences :

Anglais

Asie

Chine

Comptabilité

Contrôle de gestion

Directeur Financier

IFRS

International

Shared Services

SOX