Jean-François D'ARGENLIEU

Direction d'activités de produits et services technologiques B2B et B2B2C dans le domaine de la cybersécurité, des télécommunications, de la gestion des datas et des produits connectés.

Direction Marketing et Business Developement France et International, en particulier dans les régions Europe, Moyen Orient et Afrique, Asie et Amérique du Nord.





Passionné par l'innovation qui impacte nos vies quotidiennes, j'accompagne des start-ups dans les domaines du traitement de la data et de la santé, (jury et mentor ESCPE, Big Booster).



Mes compétences :

Réflexion et exécution stratégique

Vente et coordination de projets complexes (Teleco

Business Development en France et à l'Internationa

Management d'équipes multi-culturelles et pluri-di

Recherche et mise en place de partenariats