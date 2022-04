Jean-Michel MONBROUSSOU

Me rejoindre sur LinkedIn :

http://www.linkedin.com/in/jeanmichelmonbroussou



SPECIALITES



Outils génériques Six Sigma



• Charte projet.

• Cartographie et analyse de processus (VA/NVA, …)

• Voix du Client (Collecter la Voix du Client, analyse de Kano, CTQ, …)

• Traitement des idées (brainstorming, diagrammes d’affinités, votes multiples,…)

• Collecte de données (plan de collecte de données, Gage R&R, échantillonnage, …)

• Minitab (analyse statistique)

• Statistique descriptive et représentation des données (box plots, histogrammes, …)

• Analyse de la variation (run charts, calcul de la « capabilité » du processus, …)

• Identification et vérification des causes (Pareto, 5 pourquoi, diagrammes de cause- effet, tests d’hypothèse : chi-square, ANOVA, t-test, corrélation, régression, test de la médiane de Mood, homogénéité de la variance pour les données non-normales, …)

• Sélection et tests des solutions (benchmarking, matrices impacts-efforts, pilotes, …)

• Analyse de risques (AMDEC,…)



Outils spécifiques DFSS



• QFD (Maison de la Qualité).

• Pugh Matrix.



Outils spécifiques LEAN



• Systèmes anti-erreurs (poka-yoke).

• Carte de flux de valeur et analyse de la complexité.

• Diagramme de valeur ajouté (diagrammes takt time).



Gestion du changement, facilitation



• Analyse et gestion des « stakeholders ».

• Modèle de collaboration ORPI.

• Analyse de champs de force.



Mes compétences :

AMDEC

BLACK BELT

Chef de projet

DFSS

DMAIC

FMEA

GED

HTML

Intranet

Lean

Lean Six Sigma

Linux

Master Black Belt

MINITAB

QFD

Qualité

Qualité logiciel

Quality

responsable de projet

Six Sigma

Software quality

SPC

UNIX

WAP