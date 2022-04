Jean Francois GUILLEMIN

49 ans - marié - 3 enfants







EXPERIENCES PROFESSIONNELLES





-------BIOGENIE EUROPE ---------

Travaux de traitements de sites et sols pollués.

Activité Réha et CT.







-------GROUPE SCOPELEC filiale SETELEN-----

depuis 2012 directeur d'agence ALPES RHÔNE DURANCE

construction de réseaux -génie civil - câblage de réseaux cuivres ou fibres.

départements 73 38 26 07



------GROUPE ISS division ESPACES VERTS ------

2011-2012 Directeur d'agence Rhône Alpes.

Départements couverts : 74.73.38.05 travaux d'aménagements urbains, construction de stades en gazon synthetique ou naturel, travaux d'entretien collectivités, stades,





----- GROUPE COLAS 2001-2010 -----

2008-2010 Chef de centre COLAS LYON (CA 19 M€ 92 collaborateurs) chantier SNCF voie de retournement des TGV à LYON JEAN MACE CA 1.4 M€ marge 18 % .

2006-2008 Adjoint d’exploitation PERRIER centre terrassement (CA 15 M€ 75 collaborateurs) déviation de THONON les BAINS ; déviation de VALROS ; Terrassements au parc de MIRIBEL JONAGE ; Création d’alvéoles pour le stockage de déchets SITA MOS ; dépollution de terrain en co-traitance avec SITA ; aménagement de l’aire Nord de L’ISLE d’ ABEAU pour le compte d’AREA.

2003-2006 Chef de secteur PERRIER centre MUET (CA 10 M€ 48 collaborateurs) Entretien & grosses réparations sur les collecteurs EU et EP de la METRO à GRENOBLE CA 1.3 M€ marge 14%.

2002 Chef de secteur COLAS LYON Chassieu (CA 7 M€ 38 collaborateurs) réalisation des lots d’entretien des routes départementales du département du Rhône 14500 t d’enrobés appliquées.

2001 Chef de secteur Grands travaux COLAS RA traitement de la plate-forme d’accès au tunnel du Mont Blanc après l’incendie ; rectification de virage sur A40 et reprises d’échangeurs.



----- GROUPE JEAN LEFEBVRE 1989-2001 -----

1998-2001 Responsable de filiale SATRAP (CA 4 M€ 30 collaborateurs) chantier privé siège de l’OCCITANE en PROVENCE CA 300 K€ marge 22 % sur proposition de modification du projet.

1993-1998 Chef de secteur JEAN LEFEBVRE VAR (CA 3.5 M€ 25 collaborateurs) augmentation de la part de marché avec la ville de TOULON (+30%) sur plusieurs contrats d’entretiens.

1989-1993 Ingénieur travaux et études de prix JEAN LEFEVRE VAR réaménagement du port de PORQUEROLLES CA 250 K€ marge 15 % (étude et réalisation du chantier).



Mes compétences :

Réseaux

Construction