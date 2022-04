Brigitte VIALLE

Riche d' une expérience de plus de 30 ans comme Chef Comptable, DAF et Directrice du Contrôle de gestion dans de grands groupes (REXEL, HAGER, RHODIA, ISS) et de grosses PME (SAMES, ATRAL, Peugeot Bernard, etc..), je mets aujourd'hui mon EXPERTISE au service de PME.



Aguerrie aux exigences des groupes, habituée aux changements et au management; la richesse de mon parcours dans divers secteurs (commerce, industrie, services) et la connaissance de nombreux ERP (SAP, JDE, ORACLE, CODA, etc) me donnent beaucoup d'autonomie et me permettent d'apporter aux entreprises chez qui je m'investis un grand savoir faire et une importante valeur ajoutée dans l'organisation et les méthodes de travail.



Actuellement disponible, je reste ouverte à toutes missions ponctuelles dans des services comptables d'entreprises du bassin grenoblois, pour la mise en place d'outils de gestion , procédures, méthodes de travail et organisations visant à reduire les délais et à fiabiliser les arrêtés mensuels et annuels de comptes.



