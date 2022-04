Isabelle PAQUELIER

J'exerce les fonctions de directeur sur deux établissements juridiquement distincts.

J'assure la réalisation d'un programmes de construction , rehabilitation et restucturation sur les deux structures.

Je participe aux groupes départementaux mis en place pour l'écriture du schéma départemental " personnes agées et personnes en situation de handicap "



Je suis également formatrice en "Bonnes pratiques professionnelles issues des recommandations de l'ANESM" et évaluateur externe en organisation médico social.



Mes compétences :

Adaptabilité

Management