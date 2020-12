Madame, Monsieur, bonjour,



Formé aux techniques industrielles à la base, j'ai progressivement évolué de la conception mécanique, électromécanique et électricité industrielle vers l'intégration de l'automatique, contrôle commande et informatique industrielle dans des secteurs aussi variés que la sidérurgie-métallurgie-fonderie, l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile et ferroviaire, ainsi que dans la production d'énergie.



Une formation complémentaire en management et techniques commerciales m'a notamment permis de parfaire mon relationnel, tant envers le Client (interne ou externe) que sur le plan managérial et de la formation technique d'équipes.



Mon goût prononcé pour la recherche et le développement technique, cumulé avec celui que j'ai pour le terrain, m'a fait très tôt apprécier des postes techniques "complets" incluant l'ingénierie, aussi bien que la supervision montage et commissioning.



Plus de 30 ans d'expériences aussi variées me confèrent une très grande autonomie professionnelle ainsi que la rigueur qui me faisait quelque peu défaut à mes débuts.



Enfin, ma curiosité naturelle m'a poussé à choisir une vie comportant un minimum d'attaches. J'ai donc une mobilité sans limites alliée à une flexibilité conséquente.



Je vous invite donc à me contacter, soit par retour d'e-mail, soit directement par téléphone, si vous le souhaitez, pour que nous puissions échanger plus amplement sur vos besoins, attentes et exigences.



Cordialement.



François Chabanne



Tel: 00254 708 299 921

email: francois.chabanne@hotmail.fr

Web site: http://francois-chabanne.branded.me/

Aliaz profil: http://aliaz.com/francois-chabanne

LinkedIn: http://ke.linkedin.com/pub/françois-chabanne/7b/395/838/



Mes compétences :

Manutention

Électromécanique

Résistance des matériaux

AutoCAD

Instrumentation

Budgétisation

Management

Microsoft Access

Génie civil

Automatique

Microsoft Excel

Microsoft Project

Régulation

Chaudronnerie

OpenOffice

Ingénierie

Microsoft PowerPoint

Hydraulique industrielle

Machines tournantes

Planification de projet

Soudage

Métrologie

Informatique industrielle

Organisation industrielle

Microsoft Word

Mécanique des structures

Conception mécanique

Assemblage et montage mécanique

Tuyauterie industrielle

Fonderie