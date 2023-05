François-Charles ROUYER

Directeur artistique de formation, j'aime les images autant que les mots. Après plus de 20 ans passés en agence de communication, j'ai décidé de mettre mon savoir-faire au service de la transition sociale et environnementale. J'ai monté ArtSkills.fr dans cet esprit.



J'ai évolué au travers de mes différentes expériences de la direction artistique vers la conception et du "print" vers le "digital". D'abord pour des clients du secteur culturel puis sur des sujets d'édition, de communication institutionnelle, de marketing opérationnel et de production de contenus.



Clients : MAAF, MMA, AXA, le Crédit Foncier, Boursorama Banque, BPCE, Crédit Coopératif, PMU, Mixa, BNF, LG Electronics, Navteq, EADS, Ministère de la Culture, Festival de Cannes, J'AI LU, Préfon retraite, Agirc-Arrco, MGET, Dior, PSA Banque...



Réseau de contacts en Serbie, Croatie, Slovénie, dans de nombreux domaines. Communication, Design graphique, Institutions, Médecine, Vie culturelle, Édition, Sport, Réseaux sociaux, Musique.



Le site de l'agence http://www.artskills.fr/



Mes compétences :

Conception

Conception rédaction

Stratégie de communication

Direction artistique

Design web

Design graphique

Direction de création

Réseaux sociaux

Conception-rédaction

Communication

Graphisme