Gilles ROUYER

Puisant ses racines dans les industries chimiques et pharmaceutiques, AFPIC Formation est un organisme de formation et de conseil dont l'activité porte principalement sur les problématiques de prévention des risques et des compétences métiers (notamment les techniques analytiques).

Au coeur historique de notre métier, la prévention des risques chimiques qui, au terme d'une évolution considérable de la réglementation (décrets 2001, 2003, 2009, REACH, CLP(SGH), VLEP, etc.), entre dans une phase applicative aux enjeux considérables pour les salariés et les entreprises.

En 2012, AFPIC Formation a fait l'acquisition de CERFHA, organisme de formation et de conseil spécialiste des établissements de santé.

Les gammes et la qualité des dispositifs de formations CERFHA, associées à la sectorisation principale hospitalière, ont permis à la S.A.S CERFHA de devenir, au niveau national, le partenaire incontournable Santé Sécurité Environnement en milieu hospitalier / Secteur sanitaire et social. Ce positionnement constitue une complémentarité exemplaire tant sur les gammes produits que clients pour AFPIC Formation. A cette complémentarité intrinsèque vient s’ajouter les mix produits / secteur industriel / secteur hospitalier eu égard aux marchés historiques des deux structures et aux compétences des consultants/formateurs existants et du réseau de prestataires externes d’AFPIC Formation.

AFPIC Formation accompagne les plus grands noms industriels sur ces problématiques, mais aussi les PME et les TPE et assure, pour la SNCF, depuis 2006, un vaste programme de formation impactant les 100 000 opérateurs.

Plus récemment, AFPIC Formation a initié, en partenariat avec AFINEGE, CRAMIF, Agence de l'Eau Seine Normandie, Cer92, GIM, OPCADEFI, OPCALIA et ADEFIM, un vaste projet d'accompagnement et de formation des TPE et PME sur leur mise en conformité réglementaire en matière de prévention du risque chimique. Les soutiens financiers des partenaires conduisent à la gratuité pour nombre de ces entreprises et à un soutien significatif dans leurs investissement.

Enfin, AFPIC Formation est labellisé pour les habilitations niveaux 1 et 2 des salariés des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et pétrochimiques, les habilitations risques biologiques, les CHSCT, etc.



