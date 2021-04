François DROUIN

25 années d’expérience dans la transformation des Organisations et la gestion des S.I.



• Capacité à gérer à la fois les dimensions stratégique et opérationnelle

• Spécialiste de la refonte des organisations et de la conduite du changement

• Forte expérience de la gestion de grands projets de transformation

• Expert de la gestion des Systèmes d’Information : « design, build and run »

• Large expérience du management d’équipes à l’international



Mes compétences :

Direction générale

Organisation

DSI

Management

Gestion de projet

Informatique

AMOA

Logistique

ERP