François FLAMAND

L'industrie est mon domaine d’expérience.

Manager de terrain, j'apporte une expertise pour optimiser l'organisation, les process de production et promouvoir la démarche d'amélioration continue.



ATOUTS :

- Management d'équipe opérationnelles.

- Apporter des solutions adaptées pour gagner en efficacité et en productivité.

- Méthodologies d'amélioration continue et de résolution de problèmes.

- Méthodes d'organisation de travail.



MOTIVATIONS :

- Partager mon expertise, échanger avec les managers et faire grandir les équipes opérationnelles.



Mes compétences :

AMDEC

Amélioration Continue

Auditeur QSE

Formation

Gestion de projets

Green belt

Lean manufacturing

Management

Organisation de production

PDCA

Résolution de problèmes

TPM

Six Sigma

Méthode SMED

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualité